Лукашенко прибыл с визитом в Москву

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Его визит является рабочим, заявила пресс-секретарь лидера страны Наталья Эйсмонт.

"Первый с рабочим визитом в Москве!", – цитирует ее "Интерфакс".

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность провокаций против Белоруссии после встречи Александра Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным исключать нельзя.

Их встреча состоялась 18 апреля в Минске. Она стала первой с момента вхождения ДНР в состав России.

В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у Пушилина обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.

По словам Пушилина, в регионе предстоит сделать много работы, в том числе восстановить промышленные предприятия и сельское хозяйство.

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