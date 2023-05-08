19:40Политика
Лукашенко прибыл с визитом в Москву
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Его визит является рабочим, заявила пресс-секретарь лидера страны Наталья Эйсмонт.
"Первый с рабочим визитом в Москве!", – цитирует ее "Интерфакс".
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность провокаций против Белоруссии после встречи Александра Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным исключать нельзя.
Их встреча состоялась 18 апреля в Минске. Она стала первой с момента вхождения ДНР в состав России.
В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у Пушилина обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.
По словам Пушилина, в регионе предстоит сделать много работы, в том числе восстановить промышленные предприятия и сельское хозяйство.
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