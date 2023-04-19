Песков не исключил провокаций против Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным

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Возможность провокаций против Белоруссии после встречи ее президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным исключать нельзя. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Провокации исключать нельзя", – приводит ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос RT.

Встреча Лукашенко и Пушилина состоялась 18 апреля в Минске. Она стала первой с момента вхождения ДНР в состав России.

В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у Пушилина обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.

В ответ на это Пушилин сообщил, что в регионе предстоит сделать много работы, в том числе восстановить промышленные предприятия и сельское хозяйство.

