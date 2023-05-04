Лавров прибыл в Индию, где пройдет заседание глав МИД ШОС

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию, где примет участие в совете глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Сергей Лавров прибыл в Индию, где пройдет совет министров иностранных дел ШОС и ряд двусторонних встреч", – написала она.

Министры будут проводить подготовку к заседанию Совета глав государств – членов ШОС, которое планируется провести 3–4 июля в Нью-Дели.

Также на заседании будет уделено особое внимание вопросу расширения организации. В частности, министры одобрят проект решения совета глав государств – членов ШОС о предоставлении Ирану членского статуса и обсудят обращение Белоруссии о возможности ускорить процедуру ее приема в организацию.

Лавров также проведет несколько двусторонних встреч. Так, российский министр встретится с главами МИД Индии, Китая и Пакистана.

Ранее Лавров заявил, что линия Запада на изоляцию России потерпела полный провал. По его словам, путь к глобальной многополярности сегодня уже является геополитической реальностью.

Он также отметил, что в современном мире альтернативой конфронтации стало объединение усилий мировых центров.

Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны