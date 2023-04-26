Власти США получили два тревожных сигнала перед визитом Лаврова – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Американские власти получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Daily Express.

Автор материала напомнил, что перед визитом Лаврова в США, Вашингтон не позволил нескольким журналистам из РФ присутствовать на заседаниях. При этом американские власти, как отмечается в издании, не ожидали резкой реакции Москвы на такое решение.

Так, перед своим отъездом из Москвы Лавров заявил, что Соединенные Штаты проявили тем самым трусость, несмотря на то, что считают себя умной, свободной и справедливой страной.

Вскоре после этого прозвучало еще одно предупреждение. Глава МИД РФ пообещал, что российская сторона не забудет этот инцидент и не простит его США. По словам автора статьи, это было первым посланием, которое вызвало тревогу американских властей.

Вторым посланием стали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, который пообещал, что Москва найдет возможность ответить так, чтобы Штаты запомнили, что так поступать нельзя. В связи с этим ситуация перед приездом Лаврова в США была крайне напряженной, отмечается в издании.

Ранее Лавров заявлял, что РФ не забудет невыдачу виз США российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН. Он отметил, что Штаты своим поступком показали, чего стоят их клятвы о защите свободы слова.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз российским журналистам тем, что США отстаивают независимость свободы прессы. По его словам, российские государственные СМИ – это органы пропаганды.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк в ночь на 24 апреля. Под его председательством в заседании Совбеза ООН 24 и 25 апреля прошли дебаты на тему защиты принципов Устава организации и обсуждалась ближневосточная проблематика.