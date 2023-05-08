Россия и Киргизия продолжат сотрудничать в сфере борьбы с международным терроризмом

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Россия и Киргизия продолжат сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и в сфере информационной безопасности, отметил Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сотрудничество двух стран будет укрепляться в сфере борьбы терроризмом, с религиозным экстремизмом и с другими формами преступности, отметили главы стран.

"Подтверждается заинтересованность в развитии взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран", – указано в совместном заявлении Путина и Жапарова.

Помимо этого, стороны продолжат взаимодействие в сфере информационной безопасности на основе Соглашения между Правительством РФ и Правительством Киргизской Республики.

Главы государств во время встречи также подчеркнули готовность к дальнейшей работе в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе со стихиными бедствиями и катастрофами техногенного характера.

Жапаров выразил благодарность российскому лидеру за предоставленную помощь в обеспечении МЧС республики пожарной техникой.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии планирует остаться в РФ на парад Победы.

Владимир Путин также поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, в том числе руководство Киргизии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других.

