Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

После потери Артемовска Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться охватить город и нанести удар в районе Соледара. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" завил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Мне поступают сведения, что в Часове Яре они сейчас пытаются сформировать довольно мощные группировки. Туда прибывает и личный состав, и вооружение, и бронетехника", – заявил он.

Помимо этого, Марочко уверен, что украинские войска могут начать наступление в районе Клещеевки. Для начала реализации плана у них есть все необходимое, отметил он.

Однако, как уточнил бывший подполковник, за последние 3–4 месяца у ВСУ не было успехов в зоне боевых действий. Их силы были направлены на совершение диверсионных и террористических актов. Осуществлять информационные атаки Киеву помогают около 50 стран.

"Есть уже неопровержимые доказательства. На Украину работает около 50 стран. В том числе, на информационном поле", – заявил Марочко.

При этом, заверил бывший военный, российское командование точно понимает замысел противника, поэтому все планы ВСУ "рушатся на корню".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска прошел. Он отметил минимальные риски в наступлении ВСУ на город. При этом вероятность того, что украинская армия стянет к населенному пункту резервы все же существует.

