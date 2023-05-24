Пушилин сообщил о начале работы сотрудников МВД РФ в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Российская полиция начала работать в Артемовске, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел", – сообщил он.

Пушилин объяснил, что правоохранители должны проверить, остались ли гражданские лица в городе. Позднее в населенном пункте к работе приступят и другие службы, в том числе МЧС, а затем специалисты проведут операцию по разминированию, рассказал врио главы республики.

В ночь на 21 мая российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С освобождением населенного пункта группу "Вагнер" и военных ВС РФ поздравил Владимир Путин. На сайте Кремля отмечалось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

Эксперты назвали взятие города крупнейшей военной победой в Европе со времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в Артемовске началось предварительное разминирование. Отмечалось, что в городе осталось еще несколько десятков мирных жителей.

