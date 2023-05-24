Пушилин сообщил, что пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска прошел

Фото: телеграм-канал "Фотозарисовки"

Пик тревожности в ситуации на флангах у Артемовска прошел, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Соловьев Live.

По его словам, обстановка стабилизируется и риск прорыва флангов и окружения города минимален.

"Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы", – предупредил Пушилин.

Также врио главы ДНР рассказал, что ситуация в районе Авдеевки и Марьинки в ДНР контролируемая, опасаться серьезного продвижения ВСУ не стоит.

Он добавил, что если по Марьинке пока нужного активного вытеснения подразделений украинских войск не видно, то по Авдеевке наблюдается практически ежедневное улучшение позиций.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали стягивать дополнительные силы под Часов Яр, который располагается под Артемовском.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны российских сил на кременском направлении. Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак, указал он.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер" в ночь на 21 мая. Уточняется, что штурмовики взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.