В ЛНР заявили, что ВСУ до пяти раз в день пытаются прорвать линию оборону под Кременной

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Вооруженные силы Украины пытаются прорвать линию обороны российских сил на кременском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

"В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции. Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак", – подчеркнул он.

До этого военный журналист Александр Шарковский рассказал, что украинские войска придерживаются тактики наскоков. Он объяснил, что вражеские силы ставят перед собой задачу прорвать тыл, чтобы появилась возможность помешать снабжению ВС РФ и проводить подрывные операции, разрушая линию обороны.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия активизировалась на всей протяженности фронта, однако, по его мнению, это нельзя назвать контрнаступлением. Противник пытается прощупать позиции – провести разведку боем на отдельных участках, указал он.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.