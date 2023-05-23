Российские войска уничтожили американский бронетранспортер М113 в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы ВС России в зоне спецоперации на Украине расчетом буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили американский бронетранспортер М113. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также сообщается, что расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" первым выстрелом подбил обнаруженный украинский танк.

"Кроме этого, благодаря слаженной работе расчетов радиолокационных комплексов артиллерийской разведки военнослужащие ведут успешную контрбатарейную борьбу с артиллерийскими установками противника", – говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр", в результате чего были поражены ангары с оружием и боеприпасами.

До этого российские военнослужащие уничтожили пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении.