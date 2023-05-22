ВС России уничтожили 5 наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 "Тюльпан" во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника", – приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский также сообщил об уничтожении украинской гаубицы Д-20 российскими артиллеристами. Помимо прочего, три разведывательных беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, рассказал он.

Начальник пресс-центра заявил, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава и техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что группировка "Центр" нанесла огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку. Военнослужащие обнаружили перемещения личного состава ВСУ на невском участке и в районе Серебрянского лесничества и нанесли им значительные потери в личном составе и технике.