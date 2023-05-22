ВС РФ поразили ангары с оружием и авиатехнику на аэродроме "Днепр"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому "Днепр", в результате чего были поражены ангары с оружием и боеприпасами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены", – цитирует его РИА Новости.

По словам Конашенкова, также оказались поражены авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что продвижение ВС РФ отмечается на авдеевском и марьинском направлениях. По его словам, обстановка на этих участках фронта остается напряженной.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие уничтожили пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении. Он также рассказал об устранении гаубицы Д-20 силами артиллерии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.