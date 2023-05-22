Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на авдеевском и марьинском направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Продвижение ВС РФ отмечается на авдеевском и марьинском направлениях, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, обстановка на этих участках фронта остается напряженной.

Пушилин рассказал, что вражеские войска перебрасывают дополнительные силы в районы Марьинки и Авдеевки. Однако инициатива остается за российской армией, подчеркнул он.

"Продвижение вперед мы фиксируем как на марьинском направлении, так и на авдеевском направлении, где тоже накануне мы фиксировали переброску достаточно внушительных резервов. За последнее время это самая большая переброска резервов", – добавил Пушилин в эфире "России-24".

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие уничтожили пять украинских наблюдательных постов на купянском направлении.

Он также рассказал об устранении гаубицы Д-20 силами артиллерии. Помимо прочего, три разведывательных беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО. Начальник пресс-центра заявил, что самолеты Су-34 нанесли удары по местам концентрации личного состава и техники ВСУ.

