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09:29

Политика

Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Фотозарисовки"

Российские силы после освобождения Артемовска приступили к предварительному разминированию в городе. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Вместе с этим он добавил, что эвакуация мирных жителей из Артемовска осуществлялась на регулярной основе. По словам Пушилина, за 20–21 мая из города в Шахтерск переместили 116 человек.

В ночь на 21 мая российское военное ведомство заявило о полном взятии Артемовска под контроль отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы освободили город при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С этим событием группу "Вагнер" и военных Вооруженных сил РФ поздравил Владимир Путин. Уточнялось, что всех отличившихся представят к государственным наградам.

Кадры развевающегося над районом Самолет в Артемовске флага РФ попали в Сеть

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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