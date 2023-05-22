Рогов сообщил об ударах ВКС России по складам украинских войск в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация России наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомлектами Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что авиация ВКС РФ активно применяет планирующие авиабомбы. Удары, по его словам, наносятся по складам и ангарам в Орехове и Ореховском районе. Кроме того, авиация атакует подконтрольную Киеву часть Пологовского района и ближайший пригород области.

Рогов также заявил, что ПВО Украины ведет борьбу с российскими дронами-камикадзе "Герань".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Вечером 21 мая также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

Воздушная тревога объявляется на Украине уже несколько ночей подряд.

Так, 19 мая Минобороны РФ отчиталось, что ночью был нанесен удар высокоточным оружием по пунктам дислокации и складам ВСУ. Все цели удара были поражены.

