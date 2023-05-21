Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове

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В Харькове были слышны звуки двух взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Хлопки раздались в городе на фоне объявленной тревоги об угрозе с воздуха около 19:30.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов обратился к местным жителям с просьбой не игнорировать предупреждение спуститься в убежища.

В ночь на 20 мая в Киеве и четырех областях Украины были слышны многочисленные взрывы. В регионах объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, сирены также работали в Черниговской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

