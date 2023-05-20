10:58Политика
Украинские войска нанесли ракетный удар по Мариуполю
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Украинские войска в субботу утром обстреляли дальнобойными ракетами Мариуполь, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.
В результате никто не пострадал. Отмечается, что ВСУ работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется.
По словам очевидца, около 06:25 система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты.
Вечером 19 мая украинские силы выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности. Удар был нанесен в 21:20 с "северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь". Тип дальнобойных ракет не указывался.
До этого сообщалось, что в Мариуполе были слышны мощные взрывы. Под удар попал старый аэропорт.
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