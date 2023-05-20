Многочисленные взрывы слышны в Киеве – СМИ

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены работают в столице Украины, а также в Черниговской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях страны.

Украинские СМИ информируют о взрывах в Киеве и работе ПВО. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает, что в украинской столице прозвучало не менее 10 взрывов.

Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Житомирской и Черниговской областях страны.

Воздушная тревога объявляется на Украине уже несколько ночей подряд.

18 мая Минобороны РФ заявило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства ВСУ.

19 мая Минобороны РФ сообщило, что ночью был нанесен удар высокоточным оружием по пунктам дислокации и складам ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены, в результате чего удалось нарушить снабжение украинских войск, а также подготовку новых бойцов ВСУ.