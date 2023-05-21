21 мая, 23:09Политика
Взрывы прогремели в Одессе – СМИ
Фото: Министерство обороны РФ
В Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Громкие хлопки были слышны на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Одесса, взрывы в городе", – говорится в сообщении.
По информации СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Воздушная тревога также звучала в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове. Воздушная тревога в регионе прозвучала около 19:30. Жителей призвали спуститься в укрытия.
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