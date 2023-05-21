Взрывы прогремели в Одессе – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

В Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Громкие хлопки были слышны на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

"Одесса, взрывы в городе", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Воздушная тревога также звучала в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове. Воздушная тревога в регионе прозвучала около 19:30. Жителей призвали спуститься в укрытия.

