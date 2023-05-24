В ЛНР заявили, что ВСУ стягивают силы под Артемовск

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Вооруженные силы Украины начали стягивать дополнительные силы под Часов Яр, который располагается под Артемовском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"В районе населенного пункта Часов Яр отмечается прибытие свежих подразделений вооруженных формирований Украины. Также идет наращивание вооружения и бронетехники", – подчеркнул он.

До этого Марочко сообщил, что ВСУ пытаются прорвать линию обороны российских сил на кременском направлении. Невзирая на потери, на некоторых участках местности за день со стороны украинских боевиков может быть до пяти атак, указал он.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер" в ночь на 21 июня. Уточняется, что штурмовики взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.