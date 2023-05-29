Экс-советник главы Пентагона заявил, что Запад не может смириться с сильной Россией

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Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией и желает навязывать ей свои ценности. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы", – сказал он в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

По мнению полковника, НАТО отказывается от переговоров по Украине, так как не желает признать поражение в противостоянии с Россией. Макгрегор также отметил, что США и их союзники всегда ставили своей целью ослабление России из-за ее собственной культуры.

Экс-советник главы Пентагона считает, что Россия развивается по другому пути и выигрывает от этого. Кроме того, по мнению Макгрегора, путь Запада уже показывает свою несостоятельность.

Ранее Макгрегор предупредил, что из-за истощения запасов США, потраченных на военную помощь Украине, у Вашингтона осталось вооружений на неделю в случае полномасштабного конфликта. По его мнению, через неделю интенсивных боев американская армия израсходует запас ракет и военной техники.