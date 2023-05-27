Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

После истощения последних вооруженных сил Украины ВСУ столкнутся с наилучшими войсками РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.

"Россия находится в другом положении. Россия сильна как никогда. Они достигают пика своих возможностей", – считает он.

Полковник отметил, что Россия смогла создать наилучшую армию, которая включает в себя большое число военных и вооружений. По его мнению, Москва ждет, когда Киев израсходует силы на бессмысленную контратаку.

"И когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя", – уверен Макгрегор.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления.

При этом он не стал отрицать, что для успеха контрнаступления Киеву нужно больше оружия.

До этого посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что Киев посылает западным странам сигналы, чтобы те не ожидали слишком многого от контрнаступления ВСУ.