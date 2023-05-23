У ВСУ есть необходимый для контрнаступления минимум вооружений – разведка Украины

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления. Об этом сообщает "Радио 1".

При этом он не стал отрицать, что для успеха контрнаступления Киеву нужно больше оружия, и выразил надежду на то, что западные страны уже его подготовили.

Ранее посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко призвала Запад не ждать слишком многого от контрнаступления ВСУ. Она не исключила, что в будущем могут потребоваться новые наступательные действия, поэтому важно сосредоточиться на успешности предстоящего контрнаступления.

До этого посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что контрнаступление ВСУ приведет к большим потерям среди украинских военнослужащих. По его словам, Запад возлагает слишком большие надежды на Киев, что давит на украинскую армию.

