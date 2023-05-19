Посол Украины в Лондоне заявил о возможных высоких потерях в случае контрнаступления ВСУ

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Анонсированное контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

"Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена, которую Украина заплатит ужасна", – отметил он.

Дипломат также отметил, что на Западе возлагают на контрнаступление ВСУ слишком большие надежды, что "оказывает давление" на военнослужащих.

Между тем Пристайко отказался уточнить информацию о потерях украинской армии, однако заявил, что в Киеве понимают, "как много людей уже погибли или пропали без вести". Кроме того, как отметил посол, еще более 8 миллионов человек находятся за пределами Украины.

Пристайко также выразил мнение, что Вашингтон может изменить решение в отношении поставок истребителей F-16 Украине. При этом он признал, что поддержка США может ослабнуть после президентских выборов в 2024 году. Поэтому, по словам посла, Киев "должен давить прямо сейчас".

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинской армии не хватает оружия для начала контрнаступления. В частности, речь идет об артиллерийских системах и боеприпасах, а также о недостатке бронетехники и танков.

Как заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква, украинская сторона хочет, чтобы контрнаступление было "настолько успешным, насколько это возможно".