В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для начала контрнаступления

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает поставляемого Западом оружия. Об этом сообщает телеканал Sky News.

"К сожалению, уровня оборудования, которое у нас есть, еще недостаточно, чтобы начать контрнаступление", – заявил он.

Жовква пожаловался, что Украине не хватает артиллерийских систем и боеприпасов. Он также заявил о недостатке бронетехники и танков.

По его словам, украинская сторона хочет, чтобы контрнаступление было "настолько успешным, насколько это возможно". Он подчеркнул, что Зеленский отправился в европейское турне в первую очередь за тем, чтобы запросить дополнительные пакеты военной помощи.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия активизировалась на всей протяженности фронта, что, по его мнению, пока нельзя назвать контрнаступлением. Он заявил, что ВСУ пытаются прощупать позиции и провести разведку боем на отдельных участках.

В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что украинские военные "рвут фланги" на артемовском направлении.