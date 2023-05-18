Порошенко заявил, что украинское контрнаступление начнется в ближайшие дни

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Украинская армия начнет контрнаступление в ближайшие дни, заявил бывший лидер Украины Петр Порошенко, слова которого приводятся в газете El Mundo.

"Мы собираемся атаковать в разных точках. <...> Европа рассматривает Украину как важнейший элемент своей безопасности", – подчеркнул он.

Порошенко заверил, что ВСУ не заставят себя ждать и перейдут в наступление "со дня на день".

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия активизировалась на всей протяженности фронта, однако, по его мнению, это нельзя назвать контрнаступлением. Он объяснил, что противник пытается прощупать позиции – провести разведку боем на отдельных участках.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает поставляемого Западом оружия для начала контрнаступления. Он пожаловался на дефицит артиллерийских систем, боеприпасов, бронетехники и танков.

