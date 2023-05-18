Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ "самой большой дезинформацией", сообщает БелТА.

Лукашенко призвал Россию и Украину вернуться за стол переговоров и начать обсуждение нового документа, чтобы остановить конфликт.

При этом белорусский президент отметил, что может иметь место дезинформация. Он привел в пример Курскую битву во время Великой Отечественной войны, когда СССР успешно дезинформировала войска фашисткой Германии и выиграла сражение.

"Но самая большая дезинформация – этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа" нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", – сказал Лукашенко.

По мнению Лукашенко, Киев специально выдвигает предварительные условия по переговорам, чтобы не начинать их.

Как заявил лидер Белоруссии, со временем будет видно "кто прав, а кто виноват".

Ранее Лукашенко заявил, что Запад идет на эскалацию международной напряженности и открыто признается в подготовке к войне. По его мнению, центральной ареной противостояния на европейском континенте остается Украина. Он добавил, что видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта.