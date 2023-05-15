Лукашенко сообщил о повышенной готовности ВС после крушения авиагруппы под Брянском

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В связи с крушением авиагруппы из четырех воздушных судов Воздушно-космических сил (ВКС) России в Брянской области армия Белоруссии перешла в повышенную готовность, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

В ходе визита в центральный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики президент рассказал, что в субботу, 13 мая, системы ПВО Белоруссии привели в готовность номер один.

13 мая вертолет Ми-8 воспламенился и разбился в городе Клинцы в Брянской области. На месте крушения вспыхнул пожар, его оперативно потушили. Все находящиеся на борту люди погибли.

В этот же день в Брянской области рухнул истребитель Су-34. Отмечалось, что самолет упал недалеко от украинской границы.