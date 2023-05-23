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Число погибших солдат ВСУ является самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился обозреватель издания Valeurs Actuelles Мериадек Раффрей.

Он добавил, что с конца лета прошлого года число погибших и раненых с украинской стороны резко возросло.

Кроме того, по словам журналиста, киевские власти крайне недовольны обращениями французских инструкторов, которые обучали бойцов ВСУ, касательно вопросов о потерях. Так, по информации источника, 40–60% обучавшихся на территории Франции украинских солдат не выходят на связь.

Раффрей заявил, что у Украины есть около 2,5–3 тысяч солдат для проведения контрнаступления, однако подобные цифры далеки от стандартов НАТО – от 5 до 8 тысяч человек.

В связи с этим, подчеркивает журналист, баланс сил складывается в сторону российской армии. Кроме того, исходя из данных французских военных, у российской стороны в три раза больше артиллерийского оружия, чем у Украины.

Ранее СМИ сообщали о том, что спецслужбы Евросоюза оценивают потери ВСУ с начала российской спецоперации в 13 тысяч человек убитыми. Между тем украинские потери ранеными составляют 35 тысяч военнослужащих.

До этого генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что среди военных растет недовольство действиями Зеленского. Он предупредил, что неуважение к военнослужащим со стороны украинского лидера может привести к антиправительственным протестам.