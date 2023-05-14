Экс-советник Пентагона заявил, что Запад не может восполнить потери тяжелой техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Западные государства не в состоянии восполнить украинским войскам потери в тяжелой технике. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Stephen Gardner.

По словам Макгрегора, ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли около десяти тысяч бронированных машин. Подобные потери техники украинской армии говорят о крайне высокой эффективности ВС России в уничтожении бронетранспорта, добавил он.

Экс-советник Пентагона также отметил, что отправка Киеву вооружений никак не изменит ход конфликта, она может только принести деньги "в карманы американского ВПК".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для того, чтобы восполнить нехватку вооружений и боеприпасов ВСУ, если Киев сообщит об этой проблеме Вашингтону.

До этого американские власти заявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

США одобрили передачу Лондоном ракет большой дальности Киеву