В Донецке сообщили о сожжении немецкого танка Leopard армией России

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Российские военные на соледарском направлении сожгли немецкий танк Leopard и отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ намеревались атаковать позиции ВС РФ с помощью бронированных машин, в том числе немецких.

"В районе поселка Зализнянское один из танков Leopard подорвался на противотанковой мине, ранее установленной бойцами ЧВК "Вагнер", и он "разулся", – отметил Безсонов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что к началу осени 2023 года США планируют поставить Украине партию танков Abrams. Сейчас в американском оборонном ведомстве предпринимают действия, направленные на ускорение процесса поставок. Остин подчеркнул, что для реализации планов в США сделают все возможное.

