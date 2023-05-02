Bild назвала три способа уничтожения танков Leopard на Украине

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Российская армия владеет минимум тремя опасными системами вооружений, способными уничтожить немецкие танки Leopard, отправленные Украине. Об этом сообщается в статье газеты Bild, которую приводит РИА Новости.

Как пишет автор материала Бьорн Стритцель, немецкой военной технике на службе киевского режима угрожают противотанковые управляемые ракеты, мины и собственные танки.

"Вероятно, самую большую угрозу для Leopard представляют современные противотанковые управляемые ракеты. Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как Leopard 2. Пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали", – пояснил он.

Также, по словам Стритцеля, российские ВС могут использовать против Leopard распространенные противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Кроме того, большую опасность для немецкой техники представляют российские боевые машины типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ, добавил он.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были замечены на херсонском направлении. Офицер добровольческого батальона "Сокол" заявил, что российским военнослужащим удалось захватить одну из немецких бронемашин, которую они не смогли доставить в тыл и утопили в болоте.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что танки Leopard были замечены на артемовском направлении. Он уточнил, что массового участия иностранной техники в зоне спецоперации пока не наблюдается.



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