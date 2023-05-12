ВСУ с начала конфликта потеряли 13 тысяч солдат убитыми – СМИ

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Спецслужбы Евросоюза оценивают потери ВСУ с начала российской спецоперации в 13 тысяч человек убитыми. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на некую внутреннюю служебную записку ЕС.

Между тем украинские потери ранеными составляют 35 тысяч военнослужащих. Отмечается, эти данные основаны на информации, полученной от украинских властей, сообщениях СМИ и утечках разведданных.

В записке также приводятся подсчеты США относительно потерь Киева. По данным Вашингтона, ВСУ потеряли 17,5 тысячи бойцов убитыми, а в целом потери оцениваются в 124–131 тысячу человек.

Ранее газета Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский опасается провала контрнаступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию в стране. По данным издания, Киев намерен пополнить войска 40 тысячами солдат, однако командование ВСУ опасается, что этих сил будет недостаточно.



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