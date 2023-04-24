Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается провала контрнаступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. <…> Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат", – указано в сообщении.

В газете отмечают, что украинское руководство боится, что этих сил будет недостаточно. По мнению британских журналистов, украинские власти опасаются того, что неудачное наступление ВСУ побудит страны Запада усадить Киев за стол переговоров с Москвой.

Заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига ранее заявлял, что у правительства Украины нет шанса на ошибку в "решающий момент".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении. По его мнению, для этого Киеву необходимо подобрать подходящий момент.

До этого британская разведка признала, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины. Военные аналитики, опрошенные газетой El País, заявили, что при контрнаступлении Украины на хорошо укрепленные позиции России, потери ВСУ будут колоссальными.

