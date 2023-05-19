Посол Украины при НАТО призвала не ждать от контрнаступления слишком многого

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Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что Киев посылает западным странам сигналы, чтобы те не ожидали слишком многого от контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее интервью литовскому национальному радио и телевидению.

"Мы сейчас говорим международным партнерам: проявите терпение, не давите слишком сильно. <...> Это контрнаступление будет важным, но давайте не будем чрезмерно на нем фокусироваться, даже если объем освобожденных территорий будет не очень впечатляющим", – сказала дипломат.

Она не исключила, что в будущем могут потребоваться и другие контрнаступления, поэтому сейчас следует подумать над тем, что нужно сделать для успеха этого контрнаступления.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что наступательные действия ВСУ могут привести к большим потерям среди украинских солдат. По его словам, Запад возлагает слишком большие надежды на Киев, что "оказывает давление" на военнослужащих.

