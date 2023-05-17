Херш заявил, что группа стран втайне призвала Зеленского остановить конфликт на Украине

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Группа европейских стран во главе с Польшей втайне призвала Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, сообщил американский журналист Сеймур Херш, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в эту группу также входят Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. Херш отметил, что положить конец конфликту украинского лидера просят любым способом, даже ценой своей отставки. Журналист подчеркнул, что Зеленский не идет на это и начинает терять поддержку соседей.

Ранее украинский лидер подчеркивал, что у Вооруженных сил Украины нет необходимого количества оружия для нападения в рамках предполагаемого контрнаступления. По словам Зеленского, на атаки по территории РФ у Киева нет как сил, так и времени.

При этом после украинский лидер призвал снять все ограничения на поставку вооружения Киеву. С такой просьбой президент выступил перед членами правительства ФРГ.