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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что украинский государственный аппарат в данный момент находится на грани коллапса.Об этом он рассказал в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

"Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса", – сказал Макгрегор.

По его словам, Вашингтон "полностью владеет Украиной", поддерживая украинскую экономику в рабочем состоянии и выплачивая зарплату военным и чиновникам.

Ранее специалист по Восточной Европе Леонардо Дини предсказал огромные потери США и Европы в случае вступления в войну с Россией. Если Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Турция объединятся, то они одержат победу, подчеркнул Дини. При таком раскладе мир станет многополярным, а к власти придут страны с "настоящей демократией".

До этого кандидат на пост главы американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после победы России в специальной военной операции на Украине на Западе наступит полный коллапс. По мнению политика, после поражения Киева произойдет обвал доллара, а антироссийские санкции обернутся против Вашингтона.