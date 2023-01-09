США и Европе предрекли огромные потери в случае войны с Россией и ее союзниками

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НАТО, США и Европа могут самым парадоксальным образом потерпеть поражение в случае войны с Россией и ее союзниками, считает специалист по Восточной Европе Леонардо Дини.

"В лучшем случае он (Запад. – Прим. ред.) добьется пирровой победы – то есть формально победит, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета", – сказал профессор в интервью изданию Atlantico.

Если Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Турция объединятся, то они одержат победу, считает Дини. Эксперт уверен, что при поражении западного блока мир станет многополярным, а к власти придут страны с "настоящей демократией".

Ранее кандидат на пост главы американского штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что после победы России в специальной военной операции на Украине на Западе наступит полный коллапс. Политик считает, что после этого произойдет обвал доллара, а антироссийские санкции обернутся против Вашингтона.

До этого экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявили, что Владимир Путин не допустит потери территорий, присоединенных в ходе спецоперации. Они упомянули собственный опыт политического взаимодействия с президентом РФ и выразили уверенность, что он даже не будет рассматривать вариант с отступлением.

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