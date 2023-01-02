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Кандидат на пост главы штата Кентукки Джеффри Янг рассказал о сценарии полного коллапса Запада после поражения на Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя", – говорится в его публикации.

Кроме того, по словам Янга, антироссийские санкции обернутся против Соединенных Штатов и приведут к коллапсу американской экономики.

Ранее бывший главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что подход США к конфликту на Украине ведет к обескровливанию страны и утрате ее важнейшей инфраструктуры и промышленного потенциала.

Он добавил, что интересы США не полностью совпадают с интересами Киева. В то время как президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть контроль над всей территорией страны, в Вашингтоне сосредоточены на стабилизации ситуации и недопущении третьей мировой войны, считает генерал.

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