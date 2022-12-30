Американский генерал заявил, что подход Вашингтона к Украине ведет к ее обескровливанию

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Подход США к конфликту на Украине ведет к обескровливанию страны и утрате ее важнейшей инфраструктуры и промышленного потенциала. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, отставной американский генерал Уэсли Кларк.

"Мы находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации <…> И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину", – приводит его слова ТАСС.

Генерал уточняет, что Украина несет потери и лишается важнейшей инфраструктуры, энергетики и промышленного потенциала. Кларк считает, что США должны активнее поставлять Киеву вооружение, в том числе тяжелое. По мнению отставного генерала, это поможет украинским силам успешнее проводить наступательные операции.

В то же время, заявляет Кларк, интересы США не полностью совпадают с интересами Киева. В то время как президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть контроль над всей территорией страны, в Вашингтоне сосредоточены на стабилизации ситуации и недопущении третьей мировой войны, считает генерал.

По его словам, администрация США сейчас больше сосредоточена на вопросах, связанных с Китаем.

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что США рассматривают Китай как единственного соперника, намеренного изменить существующий миропорядок. По его словам, Пекин наращивает экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь.

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