Военный комитет НАТО обсудит конфликт на Украине 18 и 19 января

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Военный комитет НАТО намерен собраться 18 и 19 января в Брюсселе, чтобы обсудить конфликт, который развернулся на украинской территории. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Североатлантического альянса.

В рамках заседания комитета будут затронуты вопросы оказания военной помощи Украине.

"Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной на Украине, а также ускорению реализации основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и программы развития вооруженных сил", – отмечается в материале.

На встрече должны будут присутствовать начальники генеральных штабов Вооруженных сил 30 стран альянса, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что поставки странами Североатлантического альянса оружия Киеву быстро приведут к разрешению конфликта. По его мнению, переговоры начнутся, когда Россия поймет, что не сможет достигнуть своих целей.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил заявление представителя НАТО. По его словам, это еще раз подчеркивает, что Столтенберг видит в украинцах пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей.

Он также обратил внимание на то, что такой путь к миру совершенно не учитывает озабоченности российской стороны. Депутат подчеркнул, что РФ всегда была открыта к переговорам, однако ее национальные интересы не учитывали.

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