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Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о кратчайшем пути к миру на Украине. Об этом сообщает "Лента.ру".

Представитель Североатлантического альянса сказал, что поставки странами НАТО оружия Киеву быстро приведут к разрешению конфликта. По его мнению, переговоры начнутся, когда Россия поймет, что не сможет достигнуть своих целей.

"Это еще раз подчеркивает, что Столтенберг видит в украинцах пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей. Украинский народ попросту становится заложником", – высказался Швыткин.

Он также обратил внимание на то, что такой путь к миру совершенно не учитывает озабоченности российской стороны. Депутат подчеркнул, что РФ всегда была открыта к переговорам, однако ее национальные интересы не учитывали.

Парламентарий отметил, что именно по инициативе Альянса Россия и НАТО больше не сотрудничают в решении данной проблемы.

Ранее СМИ сообщали, что на Украине разрабатывается план дипломатического урегулирования существующего конфликта. Над ним работает команда Зеленского и предполагается, что он будет состоять из десяти пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может существовать мирного плана Украины, который бы учитывал сегодняшние реалии с российской территорией и вхождением в состав РФ новых регионов.

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