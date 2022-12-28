Песков заявил, что нет никакого мирного плана Украины

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день нет никакого мирного плана Украины, который учитывал бы современные реалии. Об этом пишет RT.

До этого в СМИ появилась информация о намерениях команды украинского лидера Владимира Зеленского представить план мира на Украине в феврале 2023 года. Отмечалось, что он будет носить дипломатический характер урегулирования существующего конфликта и состоять из 10 шагов.

"Ну, пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав РФ новых регионов", – сказал Песков.

Ранее журналист Самид Баша в статье для South China Morning Post порекомендовал Зеленскому не пытаться вернуть утраченные территории.

По мнению представителя СМИ, требования украинского лидера являются невыполнимыми и Владимир Путин не пойдет на них. Поэтому Киеву следовало бы отказаться от своих претензий на новые субъекты РФ, чтобы достичь мира, считает журналист.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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