Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине будет долгим

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", – заявил он.

Генсек также выразил мнение, что Украина остро нуждается в долгосрочной военной поддержке. По его словам, это необходимо для достижения мирного соглашения на условиях киевских властей.

До этого о затяжном характере конфликта на Украине Столтенберг заявлял в декабре. По его мнению, Россия планирует долгую войну и "готова понести большие потери".

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