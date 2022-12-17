Россия планирует затяжной конфликт на Украине – генсек НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия планирует затяжной конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов", – заявил он.

Генсек НАТО выступил с призывом к странам-членам НАТО о продолжении поставок военной помощи Украине. Столтенберг считает, что конфликт закончится за столом переговоров и самым быстрым способом добиться этого, будет продолжение поставок оружия и боеприпасов Киеву. По его мнению, это заставит российские власти осознать, что они не смогут добиться военной победы на Украине.

Ранее экс-госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил о наступлении момента для решения конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, по результатам переговоров, роль России как ведущей мировой державы не должна быть ослаблена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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