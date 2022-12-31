Американский политик назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга военным преступником

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом как военный преступник. Об этом написал американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в своем Twitter.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение", – считает политик.

Ранее генсек НАТО заявил, что поставки странами НАТО оружия Украине приведут к быстрому разрешению конфликта. По его мнению, только когда Россия поймет, что не может достигнуть целей спецоперации, начнутся переговоры.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ответил на слова Столтенберга. Он заявил, что генсек НАТО видит в украинцах только пушечное мясо, которое можно использовать для достижения своих целей.

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