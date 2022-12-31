В конгрессе предложили оценить последствия для ВС США после поставок Patriot Украине

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Исследователи американского конгресса предупредили правительство о последствиях для США после передачи Украине ЗРК Patriot. С соответствующим документом ознакомилось издание RT.

"Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и надзорной сферах его деятельности", – говорится в материалах.

В конгрессе считают, что, оставив Центральное или Индо-Тихоокеанское командование ВС США без Patriot, власти спровоцируют возникновение трудностей на направлениях. При этом передача ЗРК из запасов на территории США окажет негативное влияние на подготовку и модернизацию.

Специалисты также задались вопросом, против каких видов вооружения будут использоваться установки, и захотят ли союзники по НАТО передавать их Украине.

О передаче Киеву ЗРК Patriot президент США Джо Байден сообщил на встрече с прибывшим в Вашингтон украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Америки также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину с точки зрения оборонительной способности.

Политический аналитик американского Института Катона Джордан Коэн позже предположил, что поставка вооружений замет несколько месяцев. Украина не сможет использовать системы раньше наступления весны.



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