В США рассказали, как Россия может уничтожить переданные Украине ЗРК Patriot

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вряд ли Киев будет использовать переданные Вашингтоном ЗРК Patriot для противодействия беспилотникам, считает обозреватель Forbes Пол Иддон.

Он пояснил, что слабым местом данных зенитных ракетных комплексов является малая мобильность, чем Россия может воспользоваться на поле боя.

"Для работы одной батареи может потребоваться всего три человека, но для ее перемещения и настройки всех компонентов требуется до 90 человек", – написал он.

В своей статье Иддон также процитировал генерала США в отставке Марка Хертлинга, который ранее заявлял, что ЗРК Patriot не предназначены для перемещения по полю боя.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подтвердил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому намерение Вашингтона передать Киеву батарею ЗРК Patriot и обучить ВСУ использовать такое вооружение.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

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