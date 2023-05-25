В Киеве заявили о начале отдельных операций в рамках контрнаступления

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что контрнаступление украинских войск началось уже несколько дней назад. Об этом он сообщил в эфире канала Rai 1.

По его словам, военнослужащие ВСУ начали отдельные операции в рамках этого контрнаступления. Он также заявил, что Украина собирается применять западное вооружение только на тех территориях, которые она продолжает считать своими.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву истребителей F-16, Подоляк заверил, что они необходимы для перекрытия воздушного пространства.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть минимум вооружений, необходимый для начала контрнаступления.

При этом он не стал отрицать, что для успеха контрнаступления Киеву нужно больше оружия.

До этого посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что Киев посылает западным странам сигналы, чтобы те не ожидали слишком многого от контрнаступления ВСУ.