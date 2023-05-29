Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента", – указано в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Как уточнили в уведомлении, в ходе переговоров обсуждались конфликт на Украине и региональные вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах. Лидеры двух государств договорились о дальнейшем развитии отношений между Россией и Турцией. Путин выразил надежду, что итоги выборов пойдут во благо турецкому народу.