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29 мая, 22:49

Политика

Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента", – указано в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Как уточнили в уведомлении, в ходе переговоров обсуждались конфликт на Украине и региональные вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах. Лидеры двух государств договорились о дальнейшем развитии отношений между Россией и Турцией. Путин выразил надежду, что итоги выборов пойдут во благо турецкому народу.

Действующий президент Турции переизбран на третий срок

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